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Россияне назвали желаемую сумму накоплений к пенсии
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Россияне назвали желаемую сумму накоплений к пенсии

Виктория Родимкина

Общество

Около четверти россиян рассказали, что для комфортной жизни на пенсии им необходимы 20-50 миллионов рублей. Это следует из данных опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера».

О такой сумме высказались 27 процентов опрошенных. На эти деньги россияне планируют путешествовать, содержать свое жилье, получать качественное медицинское обслуживание и качественно питаться.

Также 22 процента опрошенных заявили, что им хватит накоплений в 5-10 миллионов рублей, 18 процентов надеются прожить на 10 миллионов, а еще 14 процентов считают, что к выходу на пенсию им необходим хотя бы 1 миллион рублей.

При этом 23 процента респондентов заявили, что главным условием успешной карьеры является достижение профессионального совершенства и возможность вырастить учеников. А 17 процентов россиян отметили, что успешная карьера представляет собой реализацию задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию.

В опросе приняли участие 2395 человек старше 18 лет, сообщил РБК.

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