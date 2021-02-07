Российские туристы рассказали, на чем экономят в путешествиях
Жители России рассказали, на чем они экономят в путешествиях. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в аналитическом центре сервиса поездок «Туту.ру».
Согласно исследованиям, большинство россиян экономит на сувенирах и подарках. Кроме того, расходы на развлечения стараются сокращать 10 процентов отдыхающих.
На транспорте экономят девять процентов опрошенных, на проживании — семь процентов. Расходы на экскурсии чаще всего сокращают шесть процентов респондентов, а на еде в поездках экономят пять процентов россиян, передает RT.
Всего в опросе приняли участие 1517 человек.
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