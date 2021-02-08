«Отличная идея»: Шепелев увез сына на «мужской уик-энд»

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился вместе с сыном от Жанны Фриске Платоном на горнолыжный курорт, оставив дома беременную возлюбленную и ее дочь от первого брака.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фото, где они с мальчиком стоят на сноубордах.

— Оказалось, правило, что иногда мальчики проводят время отдельно, а девочки по своей программе отдельно — это отличная идея. Так и поступили. Впереди мужской «уик-энд», папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали», — подписал снимок телеведущий.

Подписчики Шепелева в очередной раз восхитились его отцовскими качествами.

«Замечательный папа»; «Вам будет благодарен сын за такое детство!» — написали они в комментариях.

Помимо этого, фолловеры попросили звезду показать лицо подросшего Платона.

«Показывайте почаще Платона, он такой лапочка»; «Хоть раз за год покажите, как сын вырос, а то ни одного фото», — посетовали поклонники Шепелева.

Ранее сообщалось о беременности возлюбленной Шепелева Екатерины Тулуповой. Телеведущий рассказал о радостном событии, упомянув, как воспитывал первого ребенка.

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