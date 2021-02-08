Профессор рассказала, как помочь при приступе эпилепсии

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

8 февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. В интервью «ВМ» Алла Гехт, профессор, доктор медицинских наук, руководитель Научно-практического психоневрологического Центра имени Соловьева рассказывает о том, как помочь человеку при приступах.

— Эпилепсия — что это за болезнь?

— Эпилепсия — одно из наиболее распространенных и интересных заболеваний нервной системы, которым страдают более 50 миллионов человек, или примерно 0,5 процента мирового населения. В России, согласно данным проведенного нами исследования, распространенность эпилепсии среди лиц старше 14 лет составляет 3,4 случая на 1000, однако реальная цифра несколько выше, поскольку во всем мире ряд пациентов скрывает свое заболевание и не обращается за медицинской помощью.

Итак, что же такое эпилепсия? Это хроническое заболевание, для которого характерно развитие повторных неспровоцированных приступов, во время которых происходит нарушение различных функций — двигательных, чувствительных и других. Непосредственной причиной этих приступов являются чрезмерные разряды нейронов головного мозга. При этом вне приступов больные эпилепсией совершенно не отличаются от других людей.

Первые упоминания об эпилепсии содержатся в древних медицинских текстах. Более 4000 лет люди пишут и говорят об этой болезни. Сейчас мы многое о ней знаем, умеем ее лечить. Однако до сих пор нередко справиться с мифами и предубеждениями в отношении людей, страдающих этим заболеванием, гораздо труднее, чем с самими приступами. В разных странах и культурах люди с эпилепсией нередко рассматривались либо как «избранные», либо как «одержимые». Считается, что целый ряд таких великих людей, как Гай Юлий Цезарь, Иван Грозный, Льюис Кэрролл, Федор Достоевский и другие, страдали эпилепсией. В Глобальном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2019 года, посвященном проблеме эпилепсии, в создании которого принимали участие российские специалисты, в том числе сотрудники московского центра — Научно-практического психоневрологического Центра имени Соловьева Департамента здравоохранения Москвы, особое внимание уделено необходимости борьбы с ошибочными и даже вредными представлениями об этой болезни (ее заразности, невозможности излечения, обязательных психических расстройствах и др.) и дискриминацией.

Во многих странах мира пациенту с эпилепсией бывает трудно найти хорошую работу, а возникновение приступа на рабочем месте нередко приводит к увольнению. Поэтому многие больные эпилепсией скрывают свое заболевание не только от друзей и знакомых, но даже от родственников. В конечном итоге все это может привести к тому, что у пациента с эпилепсией снижается самооценка, возникают эмоциональные и личностные затруднения.

— Как сейчас диагностируют и лечат эпилепсию?

— Эпилептология (наука об эпилепсии) в наши дни — одна из наиболее интенсивно развивающихся областей нейронаук. Мы все больше узнаем о возможных причинах и механизмах развития эпилепсии.

Приступы с потерей сознания и судорогами могут развиваться в остром периоде черепно-мозговой травмы или инсульта, а также при других состояниях, требующих дифференциальной диагностики и специализированного лечения. Именно поэтому при развитии эпилептического приступа, особенно впервые, необходимо срочно обратиться к врачу, так как большинство подобных состояний не только требуют неотложного обследования и помощи, но и поддаются лечению.

Пациент с эпилепсией или подозрением на нее обязательно должен быть направлен к неврологу, так как от своевременного и правильного установления диагноза и индивидуализированного подбора лекарственной терапии зависит прогноз течения заболевания, а также качество жизни не только самого больного, но и его родственников. Между тем поставить диагноз «эпилепсия» и найти причину приступов бывает непросто. К нам в НПЦ имени Соловьева Департамента здравоохранения Москвы достаточно часто обращаются пациенты с предполагаемой эпилепсией, у которых при тщательном обследовании этот диагноз не подтверждается.

В настоящее время считается, что в 70 процентах случаев мы можем достичь медикаментозной ремиссии эпилепсии, то есть при правильно подобранной врачом терапии приступов не будет. Конечно, это средние цифры, и мы должны понимать, что существуют формы, легче поддающиеся терапии, при которых цифры ремиссии выше, и сложные случаи, требующие подключения иных методов лечения, в том числе нейрохирургических. Тем не менее большинство больных эпилепсией в наши дни на фоне лечения и соблюдения простых правил здорового образа жизни обретают возможность жить действительно полноценной жизнью, работать, иметь семью и детей, заниматься спортом. Например, в 2009 году в рамках сотрудничества Международной противоэпилептической лиги с Комиссией по европейским делам и УЕФА перед началом полуфинала чемпионата Европы было проведено два коротких матча между командами спортсменов с эпилепсией, в которых также участвовали футболисты с мировым именем.

В основе лечения эпилепсии лежит регулярный, непрерывный и длительный (нередко пожизненный) прием правильно подобранных противоэпилептических препаратов. Чем раньше будет начато медикаментозное лечение, чем тщательнее пациент будет соблюдать рекомендации лечащего врача, тем лучше. В настоящее время мы действительно можем подобрать противоэпилептические препараты пациенту не только с учетом формы эпилепсии, но и принимая во внимание его возраст, пол, сопутствующие заболевания, сохраняя высокое качество жизни.

В ряде случаев, но отнюдь не всегда, у наших пациентов может развиваться депрессия и тревожность, и тогда им может потребоваться помощь психолога или психотерапевта. Это совершенно нормально. На примере нашей московской клиники, НПЦ имени Соловьева, мы видим, что своевременная психологическая и психотерапевтическая помощь способна не только улучшить качество жизни пациента, помочь ему принять свое заболевание и наладить отношения с окружающими, но и опосредованно — за счет улучшения настроения и снижения тревожности — снизить количество приступов.

В ряде случаев при достижении стойкой медикаментозной ремиссии или при нейрохирургическом устранении причины приступов мы можем поставить вопрос о постепенном снижении доз противоэпилептических препаратов. Но это решение всегда принимается индивидуально, с учетом конкретной ситуации. И снижение доз препаратов осуществляется только под наблюдением лечащего врача.

— Какие методы лечения эпилепсии, кроме медикаментозных, существуют сейчас?

В России сейчас, как и во всем мире, доступны нейрохирургические методы лечения эпилепсии — это и резекционная хирургия, и различные методы стимуляции, которые применяются у пациентов с так называемой фармакорезистентной эпилепсией, то есть при невозможности добиться медикаментозной ремиссии с помощью правильно подобранной противоэпилептической терапии. Все эти методы успешно применяют врачи в московских медучреждениях.

С 2014 года коллективом под руководством академика РАН Крылова разработана и внедрена «Программа комплексного лечения пациентов, страдающих эпилепсией», в которой участвуют медцентры и университет. В рамках разработанной программы действует система современной мультидисциплинарной помощи пациентам с фармакорезистентной эпилепсией на всех этапах — от первичного обращения до хирургической операции и дальнейшего восстановления в рамках нейрореабилитации. Данная программа помощи была высоко оценена Департаментом здравоохранения Москвы, и в 2019 году наш коллектив был удостоен премии Москвы в области медицины.

Хочу подчеркнуть, что в основе эффективности нейрохирургического лечения эпилепсии лежит прежде всего правильный отбор пациентов, наличие строгих показаний для операции. Даже после успешно проведенной операции, как правило, необходимо продолжить регулярный прием противоэпилептических препаратов.

— Каковы основные правила оказания первой помощи?

— Я хотела бы вкратце остановиться на основных правилах первой помощи при эпилептическом приступе, потому что, как ни странно, нам нередко приходится сталкиваться со стойкими неправильными стереотипами.

Человека, у которого развился приступ с потерей сознания и судорогами, необходимо попытаться повернуть на бок, аккуратно придерживая его, и отодвинуть от него лежащие рядом острые предметы, чтобы он не травмировался. Нужно подложить под голову больному что-то мягкое, снять с него очки, ослабить воротник или галстук. Не надо пытаться поднять больного с пола или с земли или куда-то перенести. Если у человека судороги, челюсти плотно сжаты, ни в коем случае не надо пытаться разжать челюсти (ложкой, пальцем и т. п.) или что-то положить ему в рот, например, таблетки. Необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, по возможности засечь длительность приступа, обратить внимание на то, открыты или закрыты у человека глаза, изменился ли цвет кожи — эта информация может помочь врачам в установлении диагноза. После окончания приступа с судорогами вы точно сможете повернуть пациента на бок. Этим вы предотвратите попадание слюны в дыхательные пути или западение языка.

Надо проявить к человеку максимальную заботу и деликатность. Помогите ему встать с пола, посадите на стул или скамейку, укройте его, постарайтесь успокоить, оставайтесь с ним до приезда врачей. Если вы находитесь дома, есть возможность сразу после приступа измерить больному пульс, давление и глюкозу крови, то сделайте это.

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