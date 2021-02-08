Технологический конкурс образовательных стартапов пройдет в столице

Фото: Юлия Иванко / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве открылся прием заявок на конкурс EdTech Challenge B2C. Для участия в нем приглашаются компании, которые разрабатывают технологии в области дошкольного, школьного, профессионального, дополнительного и корпоративного образования.

Принять участие в конкурсе смогут разработчики продукта (MVP) или услуги, которые имеют в команде минимум двух человек. Отмечается, что главным критерием отбора является инновационность технологии и ее востребованность на рынке. Прием заявок продлится до 7 марта.

Финалистов конкурса ждет экспертиза от лидеров отрасли и возможность выйти на потенциальных инвесторов.

— Москва традиционно поддерживает инновационные проекты. В прошлом году было проведено три подобных программы, в том числе одна для образовательной сферы — стартапов, работающих в сегменте B2B. Конкурсы позволяют им доработать свои решения с экспертами и протестировать их в реальных условиях, — цитирует руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Организатором конкурса выступит Московский инновационный кластер (МИК).

Читайте также: Магазин с подарками обновился в приложении «Зачетная Москва»