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Технологический конкурс образовательных стартапов пройдет в столице
Фото: Юлия Иванко / Официальный сайт мэра Москвы

Технологический конкурс образовательных стартапов пройдет в столице

Анастасия Колоскова

Город

В Москве открылся прием заявок на конкурс EdTech Challenge B2C. Для участия в нем приглашаются компании, которые разрабатывают технологии в области дошкольного, школьного, профессионального, дополнительного и корпоративного образования.

Принять участие в конкурсе смогут разработчики продукта (MVP) или услуги, которые имеют в команде минимум двух человек. Отмечается, что главным критерием отбора является инновационность технологии и ее востребованность на рынке. Прием заявок продлится до 7 марта.

Финалистов конкурса ждет экспертиза от лидеров отрасли и возможность выйти на потенциальных инвесторов.

— Москва традиционно поддерживает инновационные проекты. В прошлом году было проведено три подобных программы, в том числе одна для образовательной сферы — стартапов, работающих в сегменте B2B. Конкурсы позволяют им доработать свои решения с экспертами и протестировать их в реальных условиях, — цитирует руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Организатором конкурса выступит Московский инновационный кластер (МИК).

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