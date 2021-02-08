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Жители столицы выбрали наиболее интересные направления волонтерского движения
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы выбрали наиболее интересные направления волонтерского движения

Анастасия Колоскова

Общество

Участники проекта «Активный гражданин» определили наиболее интересные направления развития волонтерского движения в Москве, а также назвали удобные каналы информирования о добровольческой деятельности. Всего в голосовании приняли участие 183 086 человек.

Почти четверть из них назвали самым актуальным направлением социальную сферу. Второе место досталось экологическому направлению. За него проголосовали 13,28 процента респондентов. И на третьем месте расположились медицина и здравоохранение с 11,67 процента голосов.

Менее 10 процентов «активных граждан» проголосовали за культуру (8,83 процента), спорт (8,51 процента), патриотическое направление (7,91 процента), донорство (7,64 процента), общественную безопасность (6,07 процента), городские события (3,95 процента) и медиаволонтерство (1,15 процента).

Менее одного процента голосовавших назвали свой вариант актуальной деятельности. Среди них были сферы защиты животных, юридическая помощь населению и добровольная пожарная охрана.

Чуть менее шести процентов «активных горожан» сообщили, что их не интересует развитие волонтерского движения.

Самым предпочтительным каналом для информирования населения о столичном добровольческом движении голосующие назвали портал mos.ru (24,19 процента). За телевидение отдали голоса 17,58 процента от числа респондентов.

Социальные сети заняли третью строчку (15,18 процента), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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