Жители столицы выбрали дизайн нового поезда метро, посвященного врачам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жители Москвы выбрали концепцию оформления поезда столичного метро, который будет посвящен медработникам. Голосование проходило на платформе «Активный гражданин», в нем приняло участие 175 506 человек.

Вагоны нового состава будут украшать слова благодарности на разных языках. За данный вариант проголосовали 37,36 процента жителей столицы. Поезд будет запущен в честь врачей, чья нагрузка в разы увеличилась во время пандемии коронавируса, пояснил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Наш поезд — это еще один способ от всего города и всех москвичей сказать спасибо и поддержать этих людей, благодаря которым мы сегодня возвращаемся к нормальной жизни, — уточнил Максим Ликсутов.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На второе место вышел вариант «Медики держатся за руки», за него отдали свой голос 18,93 процента «активных граждан» Концепцию «Пассажиры благодарят медиков», где вагоны украшены надписями «спасибо» только на русском языке, одобрили 18,91 процента голосовавших.

Дизайн «Медики стоят стеной» с барьером из медиков, которые защищают пациентов от коронавируса, выбрали 8,04 процента граждан. Еще 8,04 процента затруднились с ответом, а 5,25 процента москвичей отметили, что оформление поездов должны выбирать специалисты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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