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В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом коронавируса
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

Не менее 14 постояльцев дома для престарелых на западе Германии заразились британским штаммом коронавируса, несмотря на то, что ранее им сделали прививку от COVID-19. Об этом заявили власти района Оснабрюк.

Вспышка инфекции произошла в коммуне Бельм.

— У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка, — говорится в сообщении.

Все сотрудники учреждения, постояльцы и их семьи помещены в карантин.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти страны следить за развитием ситуации в домах престарелых и инвалидов даже после вакцинации. Он отметил, что пока нет точной информации, как мутация коронавируса действует на людей старшего поколения.

В местной администрации отметили, что у инфицированных либо вообще нет симптомов заболевания, либо они слабо проявляются. Это можно объяснить сделанной ранее прививкой препаратом, который был создан консорциумом Pfizer и BioNTech, сообщает ТАСС.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Германии стартовала в начале декабря 2020 года. На сегодняшний день в стране привились свыше 3,1 миллиона человек.

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