«Все налаживается»: Дмитрий Дюжев еще вернется в проект «Танцы со звездами»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Дмитрий Дюжев вернется в проект «Танцы со звездами», несмотря на болезнь и пропуск одного эфира. Об этом «Вечерней Москве» рассказала директор артиста Лейла Курашинова.

Ранее ведущий «Танцев» Андрей Малахов сообщил, что Дюжеву пришлось досрочно прекратить участие в программе из-за недуга. В одном из последних выпусков передачи Дмитрий вышел на связь с публикой, заявил о своем хорошем самочувствии и желании вернуться в проект, где он успешно выступал в паре с мастером спорта по спортивным бальным танцам Марией Смольниковой.

«ВМ» выяснила, как себя чувствует артист в настоящее время, и когда он сможет вновь выйти блистать на сцену. По словам Курашиновой, Дюжев действительно приболел, но чем именно, не известно даже его представителям.

— Я, конечно, его директор, но не настолько, — призналась собеседница «ВМ».

Она уточнила, что вопрос возвращения актера в проект — чисто организационный. Пропустив один выпуск, Дюжев и его партнерша не получили оценок жюри, а это создает прецедент внутри программы.

— Это исключительно организационные моменты. Если математически посчитать: вот есть конкурсанты, есть Дмитрий, он не выбывает по оценкам, так как у него достаточно высокие баллы. Но он пропустил эфир, где его не оценили. Из чего тогда будет складываться все остальное? Получается, все проходят с учетом шести эфиров, а он — с учетом пяти. Как тогда оценивать? Вот это решается, — пояснила представитель актера.

Она выразила уверенность, что уже сегодня-завтра все эти нюансы будут разрешены.

Курашинова также отметила, что в последнем танце на проекте у Дюжева были травмы, однако и с этим артист непременно справится.

— Все налаживается и будет в порядке. И мы точно еще увидим это (выступления Дюжева, — прим. «ВМ») в проекте, — уверяет директор актера.

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