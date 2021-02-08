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Доктор Комаровский рассказал, как правильно избавиться от фурункула
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский рассказал, как правильно избавиться от фурункула

Юлия Ямпольская

Здоровье

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что делать в случае появления фурункула. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам специалиста, фурункулы в 100 процентах случаев являются инфекцией, вызывающей золотистый стафилококк. Он отметил, что есть несколько факторов, предрасполагающих к их возникновению. Среди них особенность иммунитета, окружающая среда и гормональный фон.

Для того чтобы избавиться от фурункула, необходимо использовать два вида лекарств: антибактериальные препараты местного действия для нанесения на кожу и антистафилококковые препараты общего действия для приема внутрь.

— Одновременно лечение фурункулеза предусматривает тщательный анализ внешних факторов, влияющих на заболевание: чем стираем, что носим, чем дышим, какая вода, что в доме происходит, — уточнил специалист.

Если данная терапия не помогает и фурункулы мешают нормально жить, врач рекомендовал применить хирургическое лечение.

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врачболезньдоктор Комаровский
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