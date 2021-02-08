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Количество случаев заболевания проказой увеличилось в России
Фото: pixabay.com

Количество случаев заболевания проказой увеличилось в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Шесть новых случаев заболевания проказой или лепрой выявили в России за прошлый год, годом ранее был выявлен всего один такой случай. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института по изучению лепры Виктор Дуйко в понедельник, 8 февраля.

Этот институт является единственным подобным учреждением в России, которое занимается лечением проказы.

По словам медика, в 2020 году лепра была зафиксирована у жителя Санкт-Петербурга, жителя Калмыкии, а также у четырех жителей Астраханской области.

Директор института пояснил, что все выявленные случаи являются первичными.

— Рост (числа выявленных пациентов с проказой — прим. «ВМ») связан с лучшей диагностикой — раз, накладкой COVID-19 — два, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он отметил, что коронавирус способен обострять все инфекционные заболевания, а также усугублять их течение.

Лепра — хроническая инфекционная болезнь, вызываемая микобактериями. В случае заражения у человека происходит поражение кожи, слизистых оболочек и периферической нервной системы.

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