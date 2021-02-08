Шестой подмосковный пункт вакцинации от коронавируса откроют в Реутове

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новый пункт вакцинации от COVID-19 откроется в подмосковном Реутове 11 февраля. Он будет шестым по счету в данном городе Московской области. Об этом сообщил телеканал «360».

Сделать прививку от коронавируса можно будет внутри многофункционального центра. Запись уже открыта. Как напомнил глава муниципалитета Станислав Каторов, пройти вакцинацию также можно в двух поликлиниках, двух торговых центрах и клубах «Активного долголетия».

— Учитывая потребности в прививках, в четверг будет дополнительно открыт для всех желающих пункт вакцинации в помещении МФЦ, расположенном на улице Победы, в доме 7, — пояснил Каторов.

Он также добавил, что на данный момент в Реутове вакцинацию прошли свыше 1,8 тысячи человек.

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