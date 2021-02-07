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Вирусологи дали прогноз, когда россияне смогут снять маски
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вирусологи дали прогноз, когда россияне смогут снять маски

Юлия Курганова

Здоровье

К концу весны масочный режим в России могут снят. Такой прогноз позволяет сделать динамика распространения COVID-19 в стране. Своими мнениями на эту тему поделились ученые.

Так, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала, что для отмены масочного режима нужно соблюсти несколько факторов, включая коллективный иммунитет и проведение вакцинации. После этого число заболевших коронавирусом должно резко начать уменьшаться.

— Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться, — сказала вирусолог.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский назвал ситуацию с COVID-19 в стране неплохой и предположил, что в этом году получится избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. Он заявил, что если текущая тенденция по распространению коронавируса будет сохраняться, то летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что отмена масочного режима может произойти еще раньше — в апреле. Летом, по словам врача, россиянам маски носить точно не придется, а вот осенью не исключен новый всплеск заболеваемости, передает РБК.

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