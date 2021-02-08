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Воробьев заявил о почти полном снятии коронавирусных ограничений в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Воробьев заявил о почти полном снятии коронавирусных ограничений в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, перестают действовать на территории Московской области. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил во время совещания с зампредами правительства области, сообщает «Радио 1».

— По сути, все ограничения сняты. Однако еще действуют правила по проведению массовых мероприятий. При этом на трибунах спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов, — подчеркнул губернатор.

По его словам, все подмосковные сферы деятельности «по сути переходят к обычному, штатному режиму работы».

— И, конечно, здесь важное, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика, — добавил Воробьев.

По информации оперативного штаба на 8 февраля, за сутки в Подмосковье зафиксировано 912 случаев заражения COVID-19.

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Андрей ВоробьевМосковская областькоронавирус
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