Воробьев заявил о почти полном снятии коронавирусных ограничений в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, перестают действовать на территории Московской области. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил во время совещания с зампредами правительства области, сообщает «Радио 1».

— По сути, все ограничения сняты. Однако еще действуют правила по проведению массовых мероприятий. При этом на трибунах спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов, — подчеркнул губернатор.

По его словам, все подмосковные сферы деятельности «по сути переходят к обычному, штатному режиму работы».

— И, конечно, здесь важное, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика, — добавил Воробьев.

По информации оперативного штаба на 8 февраля, за сутки в Подмосковье зафиксировано 912 случаев заражения COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Шестой подмосковный пункт вакцинации от коронавируса откроют в Реутове