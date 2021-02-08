Столичное метро сможет самостоятельно реставрировать станции

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Министерство культуры РФ выдало московскому метро лицензию на самостоятельную реставрацию станций — памятников культуры. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, эта лицензия свидетельствует о доверии к специалистам, которые работают в метрополитене. В будущем она откроет новые возможности для усовершенствования реставрационных работ.

Максим Ликсутов отметил, что порядка 50 станций столичной подземки являются признанными памятниками истории и культуры.

Читайте также: Ансамбль Рижского вокзала в Москве признали памятником архитектуры