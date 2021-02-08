Губернатор Подмосковья поручил подготовить список территорий с нехваткой соцучреждений

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона подготовить перечень территорий, где отмечается критический дефицит социальных учреждений. Отмечается, что сделать это необходимо к марту. Об этом сообщает «Радио 1».

— Дайте к началу марта полное понимание, какие территории являются самыми критическими по дефициту того или иного социального учреждения: школа, детский сад, поликлиника, — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, глава Подмосковья отметил важность строительства поликлиник, на которые есть высокий запрос среди жителей области.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о том, что на территории Московской области практически полностью сняты ограничения, связанные с профилактикой распространения COVID-19.

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