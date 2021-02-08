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Столичный Главархив представит фотографии крупнейших ученых прошлого века
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный Главархив представит фотографии крупнейших ученых прошлого века

Юлия Ямпольская

Город

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» появился фотоальбом «Москва научная», в котором находятся снимки крупнейших ученых второй половины XX века. Среди них великие медики и биологи, химики и физики, конструкторы и машиностроители. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает официальный сайт мэра столицы.

На фотографиях можно увидеть отечественных лауреатов Нобелевской премии. Например, среди них основатель научной школы советских физиков Лев Ландау, основоположник квантовой электроники Александр Прохоров и автор фундаментальных открытий в области физики низких температур Петр Капица.

Также в фотоальбоме запечатлены великие математики и биохимики прошлого века: Андрей Колмогоров, Иван Виноградов, Алексей Бах и Александр Опарин.

В коллекцию включены и изображения, которые рассказывают об уникальных исследованиях в сфере естественных наук и медицины, о важных открытиях лекарств и вакцин, о разработке передовых методов лечения. Горожане смогут увидеть выдающихся эпидемиологов и вирусологов Николая Гамалею и Михаила Чумакова, а также офтальмолога-микрохирурга Святослава Федорова.

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