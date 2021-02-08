Выручка столичных ресторанов выросла на 10 процентов после отмены ограничений

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Выручка в столичных ресторанах выросла на 10 процентов после отмены ограничений на работу в ночное время. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, в барах выручка увеличилась на треть. Кроме того, он отметил, что такой спрос можно считать восстановительным.

— В конце января мы увидели рост выручки пятничный и в выходные дни — наиболее традиционные дни, когда посетители задерживаются в таких заведениях. Если мы говорим про рестораны, то рост выручки составил в первые выходные после снятия ограничений порядка 10 процентов, в барах выручка выросла почти на треть, — уточнил Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, он отметил, что изменился и средний чек: он увеличился на 5–7 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменяются ограничения на ночную работу ресторанов и клубов. Теперь заведения смогут работать круглосуточно.

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