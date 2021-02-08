Полиция Сербии сообщила, что на президента Вучича готовилось покушение

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Сербская полиция сообщила, что располагает данными о покушении на президента страны Александра Вучича, которое готовилось 27 января. В этот день проходило открытие памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Об этом сообщил начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич в понедельник, 8 февраля.

По его словам, во время открытия памятника на мероприятии находилось более 850 бойцов спецназа для того, чтобы обезопасить главу государства в связи с данными разведки о готовящемся покушении.

Правоохранители 4 февраля задержали 17 членов организованной преступной группы во время спецоперации в Белграде. Члены группировки маскировались под футбольных болельщиков. Обыски и задержания проходили, в частности, на стадионах.

По данным сербской полиции, в квартирах членов группировки были найдены две снайперские винтовки. Подтверждения информации о причастности задержанных к покушению на Вучича пока не поступало, добавил Богдан Пушич в эфире телеканала Pink.

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