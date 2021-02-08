Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция Сербии сообщила, что на президента Вучича готовилось покушение
Фото: twitter.com/predsednikrs

Полиция Сербии сообщила, что на президента Вучича готовилось покушение

Виктория Родимкина

Происшествия

Сербская полиция сообщила, что располагает данными о покушении на президента страны Александра Вучича, которое готовилось 27 января. В этот день проходило открытие памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Об этом сообщил начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич в понедельник, 8 февраля.

По его словам, во время открытия памятника на мероприятии находилось более 850 бойцов спецназа для того, чтобы обезопасить главу государства в связи с данными разведки о готовящемся покушении.

Правоохранители 4 февраля задержали 17 членов организованной преступной группы во время спецоперации в Белграде. Члены группировки маскировались под футбольных болельщиков. Обыски и задержания проходили, в частности, на стадионах.

По данным сербской полиции, в квартирах членов группировки были найдены две снайперские винтовки. Подтверждения информации о причастности задержанных к покушению на Вучича пока не поступало, добавил Богдан Пушич в эфире телеканала Pink.

Читайте также: Бывшему мэру Хабаровского края Фургалу предъявили окончательное обвинение

покушение на убийствоАлександр ВучичСербия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Все мнения
О проекте