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Губернатор Подмосковья заявил о необходимости исключить случаи утечек газа
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья заявил о необходимости исключить случаи утечек газа

Елена Фролова

Общество

Необходимо исключить случаи утечек газа в жилых домах на территории Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев во время совещания с зампредами областного правительства, сообщает «Подмосковье сегодня».

— Вы должны уделить дополнительные внимание и заботу по данному вопросу. Может, будет необходимо дать соответствующие объявления, организовать проверки, чтобы случаи утечки газа были исключены, — подчеркнул Воробьев.

Ранее стало известно, что в подмосковном Щелкове из-за отравления газом погибли двое взрослых и один ребенок. Еще один человек был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Во время совещания Воробьев также призвал коммунальные службы региона мобилизовать все силы для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу во время сильных морозов.

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газАндрей ВоробьевМосковская область
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