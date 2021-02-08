Роспотребнадзор рассказал о горячей линии по качеству парфюмерно-косметической продукции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции будет работать в столице с 8 по 19 февраля. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Жители столицы смогут задать все интересующие вопросы о качестве и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Телефоны горячей линии территориальных отделов опубликованы на сайте столичного Роспотребнадзора в разделе «Общественная приемная».

Обращения москвичей также принимаются в электронном виде в разделе «Прием обращений граждан».

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