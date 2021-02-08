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В Роспотребнадзоре заявили, что отменить ношение масок могут уже в этом году
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре заявили, что отменить ношение масок могут уже в этом году

Виктория Родимкина

Здоровье

Отменить требование носить маски могут уже в этом году, но для этого необходимо соблюдать меры профилактики. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в понедельник, 8 февраля.

Она отметила, что для россиян на данный момент самым главным является не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики по коронавирусу.

— В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих, — пояснила эпидемиолог.

По ее словам, для возвращения к нормальной жизни необходимо, чтобы иммунитет был не менее чем у 60-70 процентов населения.

Пшеничная уточнила, что в этом году наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. Это может косвенно отражать увеличение числа людей с иммунитетом, которое растет из-за развернувшейся масштабной вакцинации, передает РИА Новости.

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