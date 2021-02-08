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Более трех тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более трех тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Столичные врачи вылечили еще 3349 пациентов от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве в Telegram-канале.

Уточняется, что за сутки в столице выявлено 1728 новых случаев коронавируса, число госпитализированных составило 622 человека, скончались 62 пациента.

Всего за время пандемии в Москве выявлено 945 452 случая COVID-19. Из них вылечился 851 171 пациент, а умерло — 13 958.

Более трех тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки в МосквеФото: Оперштаб

Ранее в Минздраве назвали срок жизнеспособности COVID-19 при комнатной температуре.

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Читайте также: Минздрав сократил перечень лекарств для лечения COVID-19

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