Бывшего полковника МВД Захарченко госпитализировали в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко госпитализирован в столице. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По ее словам, у Захарченко диагностировано системное заболевание отдельных органов. Он госпитализирован в больницу, где будет произведен весь комплекс обследований. При необходимости Захарченко прооперируют, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Захарченко задержали осенью 2016 года. В процессе обыска у него нашли около 8,5 миллиарда рублей. Мужчину обвинили в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Изначально экс-полковника приговорили к 13 годам лишения свободы, однако Мосгорсуд смягчил приговор. Его признали виновным почти по всем пунктам, кроме одного — эпизода со взяткой размером 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. В итоге Захарченко получил 12,5 года колонии строгого режима.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 миллиарда рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом.

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