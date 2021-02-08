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Человек погиб под колесами поезда на платформе «Лось»
Фото: Anton GERDO

Человек погиб под колесами поезда на платформе «Лось»

Анастасия Чанцева

Происшествия

Трагедия произошла на платформе МЖД «Лось», где пассажир попал под прибывающий поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— На платформе МЖД «Лось» человек упал под прибывающий поезд. Он погиб, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент на месте ЧП работают сотрудники полиции. Они занимаются выяснением всех подробностей произошедшего.

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