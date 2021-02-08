Человек погиб под колесами поезда на платформе «Лось»

Фото: Anton GERDO

Трагедия произошла на платформе МЖД «Лось», где пассажир попал под прибывающий поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— На платформе МЖД «Лось» человек упал под прибывающий поезд. Он погиб, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент на месте ЧП работают сотрудники полиции. Они занимаются выяснением всех подробностей произошедшего.

Читайте также: Сотрудник Росгвардии насмерть сбил пенсионерку в Волгограде