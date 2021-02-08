Цивин заявил, что соседку Баталовых проверят на предмет клеветы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Соседку вдовы и дочери Алексея Баталова, Иду Левинскую, проверят на предмет клеветы. Об этом сообщил юрист Михаил Цивин. Уточняется, что женщина выступала на стороне Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой в суде.

Левинская утверждала, что Цивин бил ее и угрожал ей, пока она не укрылась от него под другой фамилией в Германии. По словам юриста, в отношении нее возбудили уголовное дело по трем эпизодам.

— Заведомо ложный донос: она написала, что я ее бил ногами во дворе. Помимо этого, она давала клеветнические заявления по телевидению, а это тоже считается ложным доносом, потому что она говорила, что мы какого-то человека убили и завладели его то ли квартирой, то ли дачей, — цитирует его ФАН.

Кроме того, Цивин уточнил, что у него есть свидетели, которые готовы подтвердить его невиновность. Благодаря этому получилось начать по факту клеветы проверку в прокуратуре.

Также юрист считает, что в прошлом Левинская нападала на другую свою соседку с молотком. Она и может быть виновна в пропаже части вещей из квартиры, в частности из комнат, которые купил на имя Баталовой юрист.

Причина кроется в ее желании получить коммунальную квартиру в свое полное распоряжение, отметил Цивин.

Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за их махинаций дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и долю еще в одной, а также лишилась крупной суммы.

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