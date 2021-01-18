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Дрожжина и Цивин заставляли домработницу знакомиться с одинокими старушками
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин сейчас находятся под следствием / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дрожжина и Цивин заставляли домработницу знакомиться с одинокими старушками

Юлия Курганова

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Бывшая домработница актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина Татьяна Савенкова рассказала в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1», что супружеская пара заставляла ее знакомиться с одинокими старушками на лавочке. Она должна была узнавать у пенсионерок об их имуществе и родственниках.

— Я хочу выразить соболезнование Наталье Георгиевне и Михаилу Семеновичу по поводу смерти их бывшей домработницы. Не известно точно, от чего эта женщина умерла, наверное, много знала. Я не держу ни на кого зла, я просто за правду, удивляюсь, как люди раскрываются. Наталья Георгиевна — актриса на 200 процентов, и ее муж не отстает. Она, может быть, забыла, как заставляла меня знакомиться с бабушками на лавочке. Я должна была узнавать про их жилплощадь и родственниках, — заявила Савенкова.

Также она рассказала о любовницах Цивина и отметила, что Дрожжина хорошо умела от них избавляться.

Актриса и ее супруг, находящиеся в студии программы, ответили на обвинения бывшей домработницы. Они сказали, что она лгунья и воровка, в ее словах нет и доли правды.

Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за их махинаций дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и долю еще в одной, а также лишилась крупной суммы.

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