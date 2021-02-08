Восстановлено движение после аварии в районе Можайского шоссе

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Россия, Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

На 55-м километре внешней стороны МКАД в районе Можайского шоссе восстановлено движение после автоаварии. Об этом сообщается в Telegram-аккаунте «Дептранс.Оперативно».

— Движение восстановлено. Возможно, есть пострадавшие, перекрыт левый ряд, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе Можайского шоссе на 55-м километре МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Из-за этого образовался затор, движение было ограничено.

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