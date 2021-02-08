Названы десять признаков кризиса у человека

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Эксперты выделяют десять признаков, по которым можно определить, что человек находится в состоянии кризиса. Подробно об этом психолог Надежда Акимова рассказала ФАН.

— Первый признак — вы стали замечать, что то, как вы действовали раньше, теперь не работает и не приносит ожидаемых результатов, — отметила психолог.

Следующее, на что стоит обратить внимание, — увеличение аппетита. Третий важный пункт — состояние, когда кажется, что дни тянутся слишком долго. Четвертое место в списке занимает повышенная чувствительность к критике.

— Пятый пункт — в вашей жизни произошли резкие и значительные изменения. Шестой — ваше ощущение физического состояния можно описать как 250-процентную готовность к действиям, при этом не понятно, к каким, — добавила Надежда Акимова.

На седьмом месте в списке тревожных знаков находятся постоянные мысли о смысле жизни, а на восьмом — беспричинное раздражение. На девятой строчке этого экспертного рейтинга мнение о том, что человек постоянно получает знаки от Вселенной о том, что идет не в том направлении.

— Десятый пункт — люди из вашего ближайшего окружения говорят вам, что у вас кризис, — заключила эксперт.

Психолог уверена, что если человек заметил у себя один или несколько из перечисленных факторов, то он находится в кризисном состоянии. Однако это считается нормальным. Кризис означает, что пора принять решение и что-то поменять в своей жизни.

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