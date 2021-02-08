Сергей Собянин наградил столичных ученых в День российской науки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам научных организаций столицы, а также поздравил их с Днем российской науки. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, специалисты достигли высоких результатов и подтвердили статус ученых. Кроме того, он отметил, что четверть всех изобретений запатентована в Москве. Так, например, первыми геном COVID-19 расшифровали ученые из столицы.

— Создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили, создали целую линейку вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность, — уточнил глава города.

Он также отметил, что столичные ученые опровергли слова о том, что российская наука умерла. Мэр Москвы заверил, что город продолжает развиваться в этом направлении. Так, планируется строительство технопарков и научных центров. Кроме того, Сергей Собянин напомнил об уникальном проекте МГУ — технологической долине «Воробьевы горы».

— Будет развиваться Сколково, будет развиваться целый ряд других инфраструктурных проектов. Мы видим, как активно привлекаются тысячи предприятий в систему московского инновационного кластера, — заключил мэр столицы.

Также он выразил надежду, что в ближайшее время все ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции будут сняты. По словам главы города, за этот период было сделано все, чтобы не пострадала ни научная, ни производственная сфера, ни экономика Москвы.

В 2021 году лауреатами премий стали 78 молодых ученых, разработки и исследования которых уже успели себя зарекомендовать на практике.

Михаил Погорелый и Анастасия Минервина из Института биоорганической химии РАН провели исследование Т-клеточного иммунного ответа на вирусные инфекции и противовирусные вакцины.

Михаил Шугай из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова посвятил работу разработке биоинформатических методов анализа антигенной специфичности репертуаров Т-клеток человека и их приложению при пандемии коронавируса.

Также на базе разработки Юрия Яновича спроектировали и реализовали несколько блокчейн-решений.

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