Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин наградил столичных ученых в День российской науки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин наградил столичных ученых в День российской науки

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам научных организаций столицы, а также поздравил их с Днем российской науки. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, специалисты достигли высоких результатов и подтвердили статус ученых. Кроме того, он отметил, что четверть всех изобретений запатентована в Москве. Так, например, первыми геном COVID-19 расшифровали ученые из столицы.

— Создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили, создали целую линейку вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность, — уточнил глава города.

Он также отметил, что столичные ученые опровергли слова о том, что российская наука умерла. Мэр Москвы заверил, что город продолжает развиваться в этом направлении. Так, планируется строительство технопарков и научных центров. Кроме того, Сергей Собянин напомнил об уникальном проекте МГУ — технологической долине «Воробьевы горы».

— Будет развиваться Сколково, будет развиваться целый ряд других инфраструктурных проектов. Мы видим, как активно привлекаются тысячи предприятий в систему московского инновационного кластера, — заключил мэр столицы.

Также он выразил надежду, что в ближайшее время все ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции будут сняты. По словам главы города, за этот период было сделано все, чтобы не пострадала ни научная, ни производственная сфера, ни экономика Москвы.

В 2021 году лауреатами премий стали 78 молодых ученых, разработки и исследования которых уже успели себя зарекомендовать на практике.

Михаил Погорелый и Анастасия Минервина из Института биоорганической химии РАН провели исследование Т-клеточного иммунного ответа на вирусные инфекции и противовирусные вакцины.

Михаил Шугай из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова посвятил работу разработке биоинформатических методов анализа антигенной специфичности репертуаров Т-клеток человека и их приложению при пандемии коронавируса.

Также на базе разработки Юрия Яновича спроектировали и реализовали несколько блокчейн-решений.

Читайте также: Сергей Собянин увеличил количество премий «Новатор Москвы»

наградаученыеСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Все мнения
О проекте