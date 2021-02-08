Приемная мать в Брянске получила 8 лет тюрьмы за издевательства над дочерью

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Суд в Брянске вынес приговор приемной матери по делу о жестоком обращении с ребенком. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили на сайте прокуратуры Брянской области.

По данным следствия, истощенную семилетнюю девочку из приемной семьи госпитализировали в июне 2020 года. Опекуна девочки задержали. Выяснилось, что женщина содержала приемную дочь в условиях, непригодных для проживания ребенка. Приемная мать не кормила ее и запирала одну надолго в комнате. В результате здоровью ребенка нанесен серьезный урон.

Суд приговорил приемную мать к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей сроком на два года. Также был удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшей о взыскании в пользу девочки морального вреда на сумму 500 тысяч рублей, а также материального ущерба на сумму свыше 38 тысяч рублей.

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