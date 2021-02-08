Готовившего взрыв в красноярской школе подростка могут отправить на лечение

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Следователи завершили расследование уголовного дела о подготовке подростком теракта в одной из школ в Красноярском крае в 2020 году. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе следствия у обвиняемого обнаружено психическое расстройство, которое мешало ему осознавать общественную опасность своих действий. Подростка планируют отправить на лечение в психиатрическую больницу.

Следователи утвердили постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении юноши принудительной меры медицинского характера, сообщает РИА Новости.

Напомним, в апреле в Красноярске задержали 14-летнего школьника. В его доме был проведен обыск, в ходе которого обнаружены обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с указанием информации о планируемом преступлении. В отношении подростка возбудили уголовное дело.

По предварительной версии следствия, в январе подросток решил совершить через три месяца теракт с использованием самодельных бомб и обреза охотничьего ружья. Инструкцию по изготовлению взрывных устройств он нашел в интернете, а сделанные бомбы спрятал в постройке во дворе, которая принадлежит его отцу.

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