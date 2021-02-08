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«Главное — не держать зла»: Анита Цой рассказала, как узнала о смерти отца
/ Фото: Из личного архива Аниты Цой

«Главное — не держать зла»: Анита Цой рассказала, как узнала о смерти отца

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Анита Цой рассказала, что узнала о смерти отца только спустя месяц после его смерти. В этом она призналась в эфире передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Так, по словам артистки, о кончине родного человека Цой до сих пор не может рассказать матери.

— О трагедии мне сообщила двоюродная сестра. Она услышала об этом где-то в корейской общине, его родственники мне ничего не сказали. Не знаю до сих пор, что послужило причиной его смерти, — рассказала певица.

Она подчеркнула, что всегда хотела доказать отцу, который находился далеко, что может всего добиться сама. Кроме того, в последний раз исполнительница видела родного человека на одной из передач на телевидении. Затем он попал в больницу из-за проблем с сердцем, но желавшую помочь наследницу к себе не допустил.

— Я все-таки дозвонилась до папы, а он попросил оставить его в покое, — уточнила Цой.

Певица также отметила, что, несмотря на сложную историю отношений с отцом, не считает его плохим человеком. Она не держит на него зла и верит, что всем поступкам есть оправдание.

— Думаю, все будет хорошо: и у него там, и у меня здесь. Главное — не держать зла, — заключила исполнительница.

Ранее Анита Цой рассказала, как чуть не довела мужа до измены.

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