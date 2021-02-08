МИД Швеции объявил о высылке из страны российского дипломата

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Швеция высылает из страны российского дипломата. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила глава МИД Швеции Анн Линде в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, это решение принято в качестве ответной меры на высылку шведского дипломата из России.

We have informed the Russian Ambassador that a person from the Russian embassy is asked to leave Sweden. This is a clear response to the unacceptable decision to expel a Swedish diplomat who was only preforming his duties. — Ann Linde (@AnnLinde) February 8, 2021

Напомним, 5 февраля МИД России сообщил, что персонами нон грата объявляют шведского, польского и немецкого дипломатов, которые принимали участие в незаконных акциях в столице РФ и Санкт-Петербурге 23 января. Дипломаты Швеции, Польши и Германии были вызваны в дипведомство, где им был объявлен протест. Российский МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой.

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