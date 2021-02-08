Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от COVID-19 в декабре

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В декабре 2020 года в Москве зарегистрировано 16 546 летальных исходов. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что коронавирус в декабре в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5891 случае. Таким образом, смертность от коронавирусной инфекции покрывает почти всю избыточную смертность.

По данным Депздрава Москвы, от коронавируса как основной причины смерти в декабре умер 5251 человек. В это число вошли и те случаи, когда при отрицательном тесте по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (842 человека). В результате к коронавирусу отнесены все, даже спорные случаи.

В Депздраве отметили, что 640 человек в декабре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 37 случаях. Летальность от коронавируса в столице за декабрь составляет 2,6 процента, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 2,9 процента, если учитывать все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

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