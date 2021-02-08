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Около 49 тысяч россиян записались на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Около 49 тысяч россиян записались на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги

Кирилл Николаев

Общество

Почти 49 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции через портал госуслуг. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, систему записи на вакцинацию через портал госуслуг постоянно дорабатывают. При отсутствии свободных слотов для вакцинации пользователь может сформулировать заявку в лист ожидания.

— По данным на 7 февраля, нарастающим итогом в лист ожидания записалось почти 121 тысяча человек, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России. Разница между объемами производства и объемами вакцин, которые распределены и доставлены в регионы, связана с необходимостью проведения контроля качества выпущенных препаратов и логистикой.

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