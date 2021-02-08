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Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Фото: Правительство РФ

Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Кирилл Николаев

Общество

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией у регионов сильно отличается. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, суточный показатель заболеваемости в два и более раз выше среднего по России в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Минимальные уровни зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

Также Голикова отметила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется.

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российские регионыТатьяна Голиковакоронавирус
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