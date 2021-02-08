Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

По ее словам, в России зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по созданию вакцин от коронавирусной инфекции. Он отметил, что создание препаратов против COVID-19 — крупный научный успех.

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