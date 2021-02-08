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Неизвестные избили и обокрали курьера на севере столицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неизвестные избили и обокрали курьера на севере столицы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Фестивальная улица, 41к2 Карта всех событий

Двое неизвестных избили курьера в Левобережном районе и отняли у него ноутбук и VR-очки. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Вечером 7 февраля двое неизвестных напали на курьера сервиса по аренде камер и техники на улице Фестивальная, д. 41, корп. 2. Мужчину избили, а затем распылили в лицо жидкость из баллончика. Нападавшие отобрали у курьера очки виртуальной реальности и игровой ноутбук.

Мужчина госпитализирован с закрытым переломом правой кисти, а также химическим ожогом глаз и предплечий, уточнили на сайте ведомства.

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