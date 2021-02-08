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Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию
Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что Запад продолжает агрессивное наступление на Россию

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Западные страны продолжают предпринимать агрессивные шаги по вмешательству во внутрироссийские дела. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, постпредство Польши при Евросоюзе провело онлайн-встречу с представителями «так называемой российской оппозиции». К разговору также подключились США и Великобритания.

— Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют: таким образом продолжают свое незаконное, неправовое, агрессивное наступление на нас. Это череда саморазоблачений Запада, — отметила Захарова.

Ранее МИД РФ прокомментировал высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии.

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МИД РоссииМария ЗахароваРоссия и Запад
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