МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии

Фото: МИД РФ

Российская Федерация считает необоснованным и недружеским шагом высылку российских дипломатов из Швеции, Германии и Польши. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Она подчеркнула, что Россия выслала из страны представителей европейских посольств, «которые были пойманы с поличным». На протяжении нескольких лет Запад высылал российских сотрудников загранучреждений, при этом не передавая никаких материалов.

— Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы, — отметила Захарова.

Напомним, 5 февраля МИД России сообщил, что персонами нон грата объявляют шведского, польского и немецкого дипломатов, которые принимали участие в незаконных акциях в столице РФ и Санкт-Петербурге 23 января. Дипломаты Швеции, Польши и Германии были вызваны в дипведомство, где им был объявлен протест. Российский МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой.

В понедельник, 8 февраля, Польша, Швеция и Германия приняли решение о высылке российских дипломатов в качестве ответных мер.

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