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МИД РФ объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве
Фото: МИД РФ

МИД РФ объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили на сайте МИД.

Эта мера принята в ответ на решение Албании выслать из страны под надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране. Первому секретарю посольства Албании в Москве необходимо покинуть территорию Российской Федерации в течение трех дней.

Ранее Албания объявила дипломата из России персоной нон грата. В МИД страны отметили, что гражданин РФ нарушил антикоронавирусные меры, в связи с чем у него есть 72 часа, чтобы покинуть территорию государства. Российское посольство в Тиране сообщило, что доказательств нарушений от Албании не было предоставлено. В российском дипведомстве заявили, что решение албанских властей о высылке российского дипломата необоснованно. МИД РФ обещал принять ответные меры.

Читайте также: МИД назвал высылку европейских дипломатов из России вынужденной мерой

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