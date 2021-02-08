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МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем
Фото: МИД РФ

МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Запрет ретрансляции канала «Россия-РТР» является политическим демаршем, который грубо нарушает международные обязательства Риги. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, подобные действия Латвии грубо противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений.

— Видим в запрете российских каналов упорное стремление Риги любой ценой искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие из национального информационного пространства, — отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ назвала выдвинутые в адрес ВГТРК претензии ангажированными.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на 12 месяцев ретрансляцию телеканала «Россия-РТР». Запрет вступит в силу 15 февраля.

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Мария ЗахароваМИД РФЛатвия
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