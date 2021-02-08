Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Часы стоимостью около миллиона рублей украли у звезды «Холостяка»
Фото: instagram.com/dr.krivorotov/

СМИ: Часы стоимостью около миллиона рублей украли у звезды «Холостяка»

Кирилл Николаев

Происшествия

У звезды шоу «Холостяк» Антона Криворотова украли дорогие часы. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел 7 февраля в фитнес-клубе в центре Москвы. Стоматолог Криворотов не запер шкафчик. В результате у него украли часы стоимостью более чем в 960 тысяч рублей. Криворотов обратился с заявлением в полицию.

Антон Криворотов был главным героем седьмого сезона проекта «Холостяк». Там он нашел избранницу — 26-летнюю Барбару Пино.

Читайте также: Задержан подозреваемый в кражах велосипедов из подъездов в Москве

шоу «Холостяк»кража часовполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте