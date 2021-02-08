СМИ: Часы стоимостью около миллиона рублей украли у звезды «Холостяка»

Фото: instagram.com/dr.krivorotov/

У звезды шоу «Холостяк» Антона Криворотова украли дорогие часы. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел 7 февраля в фитнес-клубе в центре Москвы. Стоматолог Криворотов не запер шкафчик. В результате у него украли часы стоимостью более чем в 960 тысяч рублей. Криворотов обратился с заявлением в полицию.

Антон Криворотов был главным героем седьмого сезона проекта «Холостяк». Там он нашел избранницу — 26-летнюю Барбару Пино.

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