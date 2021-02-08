СМИ: Часы стоимостью около миллиона рублей украли у звезды «Холостяка»
У звезды шоу «Холостяк» Антона Криворотова украли дорогие часы. Об этом сообщает Пятый канал.
Инцидент произошел 7 февраля в фитнес-клубе в центре Москвы. Стоматолог Криворотов не запер шкафчик. В результате у него украли часы стоимостью более чем в 960 тысяч рублей. Криворотов обратился с заявлением в полицию.
Антон Криворотов был главным героем седьмого сезона проекта «Холостяк». Там он нашел избранницу — 26-летнюю Барбару Пино.
Читайте также: Задержан подозреваемый в кражах велосипедов из подъездов в Москве