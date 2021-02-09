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Россия и Аргентина обсудили сотрудничество и совместные проекты
Фото: pixabay.com

Россия и Аргентина обсудили сотрудничество и совместные проекты

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов провел встречу с министром экономики Аргентины Мартином Гусманом, в ходе которой стороны обсудили ряд совместных проектов и развитие сотрудничества.

Как рассказал российский дипломат, Гусман «интересовался всеми большими проектами, которые у нас на столе, обещал создать специальную рабочую группу, которая займется изучением всех этих вопросов и их продвижением». Среди направлений сотрудничества Феоктистов выделил ядерную энергетику, строительство железнодорожных коридоров на территории Аргентины, поставки подвижного состава, локомотивов, вагонов, межбанковское сотрудничество, постепенный переход на расчеты в национальных валютах.

Власти Аргентины выразили настрой на укрепление стратегического партнерства, причем «страны не только на политическом уровне констатируют нацеленность, но и на практике продвигают конкретные вещи», отметил посол.

Стороны обсудили также сотрудничество в науке и культуре. В частности, в России рассматривают возможность визита в Аргентину делегации Роскосмоса «для обсуждения конкретных модальностей сотрудничества с аргентинцами», рассказал Феоктистов.

Кроме того, Аргентина предложила России провести в Буэнос-Айресе выставку научных достижений под названием «От спутника к "Спутнику"». В рамках мероприятия предполагается демонстрация научных достижений СССР и России от первого космического спутника до вакцины против коронавируса «Спутник V». Однако «это пока идея, красивая и масштабная», отметил дипломат.

Что касается гастролей Большого театра в Аргентине, изначально намечавшихся на 2021 год, из-за сложной эпидемиологической обстановки они переносятся на 2023 год, цитирует Феоктистова РИА Новости.

Напомним, 2 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, президенты выступили за развитие всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей.

Читайте также: Президент Аргентины привился вакциной «Спутник V»

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