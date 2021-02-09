Парк «Кузьминки» пригласил юных москвичей на бесплатные тренировки по тхэквондо

Фото: vk.com/park_kuzminky

Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В столичном парке «Кузьминки» возобновлены бесплатные занятия по тхэквондо для детей в возрасте от четырех до 14 лет. Об этом

Юные москвичи, желающие освоить основы корейского боевого искусства, могут посетить тренировки по понедельникам, средам и субботам. Для занятий необходимо взять с собой удобную одежду и обувь.

Опытный инструктор поможет детям не только освоить принципы владения техникой тхэквондо. На занятиях детям также прививается дисциплина, а также основы физического воспитания, сообщается на официальной странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что московские парки провели для всех желающих лекции, творческие мастер-классы и концерты в формате онлайн.

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