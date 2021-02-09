Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Парк «Кузьминки» пригласил юных москвичей на бесплатные тренировки по тхэквондо
Фото: vk.com/park_kuzminky

Парк «Кузьминки» пригласил юных москвичей на бесплатные тренировки по тхэквондо

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В столичном парке «Кузьминки» возобновлены бесплатные занятия по тхэквондо для детей в возрасте от четырех до 14 лет. Об этом

Юные москвичи, желающие освоить основы корейского боевого искусства, могут посетить тренировки по понедельникам, средам и субботам. Для занятий необходимо взять с собой удобную одежду и обувь.

Опытный инструктор поможет детям не только освоить принципы владения техникой тхэквондо. На занятиях детям также прививается дисциплина, а также основы физического воспитания, сообщается на официальной странице парка в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что московские парки провели для всех желающих лекции, творческие мастер-классы и концерты в формате онлайн.

Читайте также: Москвичам расскажут, как правильно тренироваться на воркаут-площадках города

тренировкабоевые искусстватхэквондо
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте