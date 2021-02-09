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СМИ: Twitter готовится ввести ряд платных услуг
Фото: pixabay.com

СМИ: Twitter готовится ввести ряд платных услуг

Виктория Родимкина

Технологии

Социальная сеть Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций для того, чтобы снизить зависимость доходов от рекламы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что специалисты могут ввести взимание платы за использование сервиса Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Также платной может стать функция отмены отправки сообщения.

Помимо этого могут ввести плату за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент, а также за видео более высокого качества.

По данным агентства, соцсеть давно планировала ввести платные услуги, но приоритетной идея стала, в частности, из-за пандемии коронавируса.

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