СМИ: Twitter готовится ввести ряд платных услуг

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Социальная сеть Twitter рассматривает возможность введения ряда платных функций для того, чтобы снизить зависимость доходов от рекламы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что специалисты могут ввести взимание платы за использование сервиса Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Также платной может стать функция отмены отправки сообщения.

Помимо этого могут ввести плату за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент, а также за видео более высокого качества.

По данным агентства, соцсеть давно планировала ввести платные услуги, но приоритетной идея стала, в частности, из-за пандемии коронавируса.

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