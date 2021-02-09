«Выглядите потрясно!»: поклонники оценили новый образ Киркорова
Певец Филипп Киркоров представил подписчикам свой новый образ. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.
На снимке исполнитель запечатлен с новым цветом волос — платиновым. Кроме того, он изменил прическу, укоротив волосы.
— NEW me. Седина в бороду, бес в .... — подписал пост поп-король.
Фолловерам понравился новый образ певца, они обсудили прическу в комментариях под фотографией.
«Ну вот, теперь Вы смело можете говорить: Я белый и пушистый», «Очень идет...Вы красивый человек! », «Филипп, выглядите потрясно! Выходите на Новый уровень», — отметили фанаты.
Ранее Филипп Киркоров объяснил, почему не нашел новую домработницу.
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