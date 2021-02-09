«Выглядите потрясно!»: поклонники оценили новый образ Киркорова

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певец Филипп Киркоров представил подписчикам свой новый образ. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнитель запечатлен с новым цветом волос — платиновым. Кроме того, он изменил прическу, укоротив волосы.

— NEW me. Седина в бороду, бес в .... — подписал пост поп-король.

Фолловерам понравился новый образ певца, они обсудили прическу в комментариях под фотографией.

«Ну вот, теперь Вы смело можете говорить: Я белый и пушистый», «Очень идет...Вы красивый человек! », «Филипп, выглядите потрясно! Выходите на Новый уровень», — отметили фанаты.

Ранее Филипп Киркоров объяснил, почему не нашел новую домработницу.

Читайте также: «Приготовил сюрпризы»: Киркоров пообещал представить весной интересные премьеры