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Даниил Медведев одержал победу в матче первого круга Australian Open
Фото: instagram.com/medwed33

Даниил Медведев одержал победу в матче первого круга Australian Open

Виктория Родимкина

Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Игра длилась 1 час 49 минут.

Во втором круге россиянина ждет матч с победителем встречи между испанцем Роберто Карбальес-Баэной с Атиллой Балажем из Венгрии.

Напомним, Даниил Медведев находится на четвертом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году на Australian Open спортсмен дошел до четвертого круга.

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