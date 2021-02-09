Даниил Медведев одержал победу в матче первого круга Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Матч завершился со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Игра длилась 1 час 49 минут.
Во втором круге россиянина ждет матч с победителем встречи между испанцем Роберто Карбальес-Баэной с Атиллой Балажем из Венгрии.
Напомним, Даниил Медведев находится на четвертом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году на Australian Open спортсмен дошел до четвертого круга.
Читайте также: Сборная России по теннису выиграла АТР в Австралии