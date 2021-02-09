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Госинспекция по недвижимости Москвы выявила менее 1 процента нарушений по COVID в январе
Фото: Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Госинспекция по недвижимости Москвы выявила менее 1 процента нарушений по COVID в январе

Юлия Ямпольская

Город

Госинспекция по недвижимости столицы выявила менее одного процента нарушений по коронавирусу в январе 2021 года. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по словам начальника Госинспекции Владислава Овчинского, всего в этом месяце выявлено 43 нарушения, самым частым из которых стало отсутствие масок и перчаток — 37 случаев.

— Госинспекция по недвижимости подвела итоги январских проверок соблюдения мер профилактики COVID-19. В январе ведомство провело 7408 проверок и выявило менее одного процента нарушений, — говорится в сообщении.

Так, в бизнес-центрах выявили 14 нарушений, в офисах — семь случаев, а в общественных местах — шесть.

— По четыре случая нарушения мер профилактики COVID-19 было выявлено в объектах торговли, предприятиях сферы бытовых услуг и салонах красоты, — уточнил Владислав Овчинский.

Наибольшее число проверок в январе провели в общественных местах и государственных бюджетных учреждениях столицы — 51 процент и 37 процентов от общего числа соответственно. Кроме того, проверки прошли в банках, социальных учреждениях и организациях сферы образования, объектах культуры и спорта, предприятиях в сфере ЖКХ, государственных предприятиях и предприятиях сервиса.

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